Meteorologisch hat der Frühling gerade begonnen. Seine Anzeichen sind bei einem Spaziergang nahe Ungstein ebenso zu sehen wie Wissenswertes aus der Weingeschichte.

Unterhalb des römischen Weinguts Weilberg liegt am nördlichen Ortsausgang von Ungstein ein Parkplatz. Von hier geht es zunächst zur Römervilla mit ihren ansehnlichen Zeugnissen von Zentralbau, Säulengang und weiteren Gebäuden. Bedeutende Teile der im vierten Jahrhundert zerstörten Anlage wurden ansprechend rekonstruiert.

Wenn in diesen Märztagen die Sonne auf die Bauten aus hellem Sandstein scheint, wirken sie umso beeindruckender. Das markante westliche Säulen-Trio hat man nach originalen Funden wieder errichtet. Beispielhaft steht es für die einst lange Säulenreihe, die den Laufgang über der Freitreppe schmückte.

Auf dem Hügelrücken durch die Weinberge

An der südöstlichen Ecke der Römervilla zweigt rechts ein Weg ab, der ein kurzes Stück parallel zur Straße nach Kallstadt verläuft, bis er nach links in westliche Richtung führt. Mit weiten Ausblicken geht es nun auf dem Hügelrücken durch die Weinberge. Wo links ein unbefestigter Weg abzweigt, folgt man ihm und kommt gleich darauf über ein steileres Wegstück hinunter auf den Pfälzer Mandelpfad. Die mehrfach markierte Strecke wird von dichtem Heckenbewuchs gesäumt und führt nach links zur Römerkelter.

Ausgedehnte Gehölze sind wichtige Rückzugsräume für Vögel und andere Tiere, haben aber auch dem Auge des Spaziergängers viel zu bieten. Bald werden sich die weißen Blütenknospen der Schlehen öffnen. Einige Mandelbäume sind ihnen voraus und haben ihre Blüten schon prächtig entfaltet. Kleiner und unauffälliger blüht es zwischen den Rebzeilen: So sieht man das zarte Blau vom Persischen Ehrenpreis und dazwischen die ebenfalls weit verbreitete Vogelmiere. Auch die ersten Wildbienen kann der Spaziergänger entdecken.

Begriff des Kelterns

Links am Weg liegt die Römerkelter, wo bis vor 1500 Jahren Trauben ausgepresst wurden. Der Begriff des Kelterns geht auf das lateinische calcare zurück, was soviel bedeutet wie „treten“ oder „stampfen“. Zwei Traubentretbecken, errichtet zu unterschiedlichen Zeiten, und ein Mostsammelbecken gehörten zu der geräumigen Anlage. Am Kelterhaus zweigt auch der Weg ab, über den man zum Startpunkt zurück kommt.