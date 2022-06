Rund hundert Unimogs waren am Sonntag in Weidenthal rund um den Sportplatz des FC Wacker beim Pfälzer Unimogtreffen zu sehen.

Frank Job, Regionalleiter Pfalz des Unimogclubs, war rund um zufrieden. „Das ist klasse gelaufen“, sagte er. Das Pfälzer Unimogtreffen war zum ersten Mal zu Gast in Weidenthal, vor Corona war es über viele Jahre in Esthal zu Hause. 65 Unimogs kamen am Samstag, am Sonntag waren es sogar hundert. „Es gab Vorführungen zum Holzspalten, das kam sehr gut an“, erzählte Job. Der Forst hatte dafür Bruchholz zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Vorführung wurde es versteigert. „Die Buche ging gut weg, für die Kiefern suchen wir noch einen Käufer“, so Job. Der Erlös gehe an den Förderverein des FC Wacker zur Finanzierung seines Kunstrasenplatzes.

Die Gäste kamen aus nah und fern, die weiteste Reise hatte ein Ehepaar aus Neuwied. „Die fahren beide Unimog“, erzählte Job. Und zwar jeweils ein Unimog 411, der zwischen 1951 und 1970 gebaut wurde und maximal 45 km/h fährt. Von daher hat die Reise schon ein Weilchen gedauert. Auch aus Nordbaden kamen einige Gäste. „Das Treffen wird gerne angenommen, weil die Besitzer der Fahrzeuge sich gegenseitig helfen und austauschen“, berichtete Job. Wo der eine bei einer Reparatur nicht weiter kommt, findet ein anderer vielleicht den Fehler. Auf große Begeisterung gestoßen sei auch das Kinderprogramm – eine Fahrt mit dem Unimog.

FC Wacker-Vorsitzender Andreas Binz hatte am Montag zwar noch keine Bilanz vorliegen, zeigte sich aber überzeugt: „Allein von der Menge der verkauften Bratwürste her würde ich sagen: Das ist gut gelaufen.“ Grundsätzlich habe der Fußballverein auch keine Probleme damit, Helfer für solche Veranstaltungen zu finden. Ausgerechnet am vergangenen Wochenende allerdings seien einige ausgefallen – teils weil sie coronabedingt in Quarantäne waren, teils weil sie an einem Mannschaftsausflug teilnahmen. Glücklicherweise habe der Fußballverein Unterstützung von anderen Vereinen bekommen.