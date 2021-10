Auf dem Jahnplatz zwischen dem Haus Rebental und der Ortsmitte sowie in Höhe der Ökumenischen Sozialstation zwischen Theodor-Friedrich-Haus und Langgasse hat der Bauhof drei Sitzgelegenheiten installiert, die vor allem Senioren als Ruheinseln auf dem Weg ins Dorf nutzen können.

Den Anstoß gab Jutta Mazola von der Alltagsbegleitung Mazola. Bei einem Urlaub in Südfrankreich ist sie auf solche Ruheinseln aufmerksam geworden, die sich über den Ort verteilen, begeistert. Daher bot sie dem Seniorenbüro bot an, solche Sitzgelegenheiten zu spenden. „Mit diesem Vorschlag hat sie bei uns offene Türen eingerannt“, sagt Beate Gebhard-Diehl, die in Abstimmung mit dem zuständigen Dezernenten Claus Wolfer und dem Ersten Beigeordneten Carsten Borck die Idee umgesetzt hat. 2400 Euro hat Mazola dafür in die Hand genommen.

Die Standorte der Ruheinseln sind ganz bewusst gewählt und liegen auf dem Weg zwischen Zentrum und den beiden Seniorenheimen. „Sie eignen sich für eine kurze Verschnaufpause, aber auch zum Verweilen“, sagt Jutta Mazola. Die Sitzgelegenheiten sind von den Mitarbeitern des Bauhofs fest im Boden verankert worden. Das Material ist laut Hersteller widerstandsfähig und unempfindlich gegenüber Wasser und Frost und somit pflegeleicht und wartungsarm. Ebenso seien die Sitzgelegenheiten nach Ende ihrer Lebensdauer zu 100 Prozent recycelbar. Borck und Wolfer sind „guter Dinge, dass die Ruheinseln Zuspruch finden“.

Die Alltagsbegleitung Mazola ist seit 2009 in Haßloch zu Hause und unterstützt Senioren in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens. Mittlerweile beschäftigt sie am Standort in Haßloch sowie an der Zweigniederlassung in Schifferstadt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.bgu