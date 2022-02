Das Ruftaxi in Haßloch wird in diesem Jahr 20. Es bedient mittlerweile 31 Haltestellen, die von Montag bis Freitag im Halbstundentakt bedient werden.

Obwohl es das Angebot schon seit so vielen Jahren gebe, sei es nicht allen Bürgern bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Gerade für Senioren ermögliche die Einrichtung mehr Mobilität, erklärt Marcus Blesinger von der BVB Verkehrsgesellschaft mbH, die den Ruftaxiverkehr organisiert.

Genau wie beim Linienbusverkehr gibt es auch für das Ruftaxi einen festen Fahrplan mit Haltestellen und Abfahrtszeiten. Der große Unterschied ist, dass das Ruftaxi auf Abruf fährt, also nur dann unterwegs ist, wenn es von Fahrgästen bestellt wurde. Bis eine Stunde vor der im Fahrplan festgesetzten Abfahrt kann das Ruftaxi unter den Telefonnummern 06324-9269690 oder 0171-6556517 angefordert werden. „Das Ruftaxi ist eine wunderbare Ergänzung des bestehenden Linienbusverkehrs“, so Bürgermeister Tobias Meyer.

Noch ausreichend Kapazitäten frei

In der Regel werden Einkäufe, Fahrten zum Bahnhof oder Arztbesuche damit erledigt. Auch Berufspendler nutzen das Angebot gerne. Laut Gemeinde gibt es gerade in den Morgenstunden sowie zur „Rushhour“ eine hohe Nachfrage. „Wir haben aber immer noch ausreichend Fahrgastkapazitäten frei. Daher freuen wir uns über neue Gesichter, die das Ruftaxi mal ausprobieren und vielleicht dauerhaft für sich entdecken“, so Blesinger. Im Fahrzeug finden bis zu neun Personen Platz.

Auch Rollatoren und Rollstühle oder Gepäck können mitgenommen werden, und selbstverständlich gibt es bei Bedarf auch Hilfe beim Ein- und Aussteigen. André Schlaefke ist seit Beginn Fahrer des Ruftaxis und steht den Fahrgästen bei Fragen oder Anliegen zur Verfügung.

Die Kosten tragen der Verkehrsbund Rhein-Neckar und die Gemeindeverwaltung Haßloch. Wer eine VRN-Jahreskarte, das MAXX-Ticket, die Karte ab 60 oder das Job-Ticket besitzt, kann das Ruftaxi kostenlos nutzen. Alle anderen Fahrgäste bezahlen pro Fahrt 2,20 Euro. Der Fahrplan für Haßloch kann online über www.hassloch.de abgerufen werden, zudem hängt er an den jeweiligen Haltestellen aus. Diese sind mit einem braunen Schild und der Aufschrift „Ruftaxi“ gekennzeichnet.