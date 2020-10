Auch in Zeiten der Corona-Pandemie benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, teilt das Rote Kreuz Haßloch-Meckenheim mit. Der nächste Blutspendetermin findet deshalb am Freitag, 6. November, von 15 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule, Martin-Luther-Straße 25, statt. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, bitten die Organisatoren alle Spender, sich über die DRK-Blutspende-App oder die Website spenderservice.net einen Termin zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Als kleines Dankeschön erhält jeder Spender ein rotes Multifunktionstuch, das als Mund-Nasen-Schutz genutzt werden kann. Da der Imbiss nach der Blutspende derzeit nicht stattfinden kann, werden Lunchpakete ausgegeben.