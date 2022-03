Der Rotary Club Deidesheim-Mittelhaardt hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ein Hilfstransport soll bald in die Ukraine aufbrechen.

24.400 Euro sind auf das Konto des Fördervereins des Rotary Clubs Deidesheim-Mittelhaardt geflossen. Soforthilfen in Höhe von je 5000 Euro gehen an die Lachen-Speyerdorfer Hilfsaktion und die humanitäre Hilfe des Herz-Jesu-Ordens in den polnischen und ukrainischen Gemeinden. Am 9. April ist ein direkter Hilfstransport nach Polen geplant, um dringend benötigten medizinischen Bedarf ukrainischer Krankenhäuser im Wert von etwa 10.000 Euro und weitere Sachspenden zu liefern. Ziel ist ein vom Rotary Club Warsaw-Wilanow International betreutes Logistikzentrum in Przemysl.

Dringend benötigt werden Zucker, Salz, Öl, Mehl, Konserven und andere Produkte mit langer Haltbarkeit; darüber hinaus für Kinder Milchpulver, Grütze, Vitamine und Süßigkeiten. Pampers und Kleidung für Kinder werden genauso angenommen wie Trainingsanzüge in verschiedenen Größen, Schlafsäcke und Matten, Plastikgeschirr zum Essen und Waschen, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte, Verbände, Schmerzmittel sowie Medikamente gegen Fieber.

Info

Sachspenden (in Kartons verpackt und jeweils beschriftet) nehmen entgegen:

Schleef, Im Unteren Grain 3, Deidesheim (Anmeldung: WhatsApp 0157 58941451)

Holland, Weinstr. Süd 37, Bad Dürkheim (8-20 Uhr)

Bergner, Bahnhofstr. 30, Wachenheim (Anmeldung: WhatsApp 0174 3576240)

Spenden an Rotary Club Deidesheim-Mittelhaardt, IBAN DE28 5465 1240 0004 8684 36, Sparkasse Rhein-Haardt – Verwendungszweck „Ukrainehilfe“.