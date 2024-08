Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Bad Dürkheim: Meike Pelzer die Präsidentschaft an Edgar K. Theusinger übergeben. Was hat der Deidesheimer vor?

„Altpräsidentin“ Meike Pelzer zog ein positives Fazit des vergangenen Jahres. „Vor allem bei unseren beiden großen Projekten, der Oldtimer-Ausfahrt und der Wurstmarkt-Los-Aktion, haben wir im vergangenen Jahr wiederum viel Geld einnehmen können, mit denen wir Einrichtungen wie zum Beispiel die Bad Dürkheimer Tafel, das Frauenhaus Lila Villa, ein Kinderheim in der Ukraine sowie ein Schulprojekt in Indien unterstützen konnten“, wird Meike Pelzer in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Insgesamt habe der Bad Dürkheimer Club in ihrem Präsidentschaftsjahr 31.850 Euro gespendet.

Pelzer hob in diesem Zusammenhang die gute Zusammenhalt und viel persönliches Engagement der Clubmitglieder hervor. Hier setzt auch ihr Nachfolger an: Der Deidesheimer Edgar K. Theusinger leitet den Rotary Club Bad Dürkheim im Jahr 2024/25. Theusinger ist seit 1991 Rotarier und war während seiner beruflichen Laufbahn in Brüssel und im Kanton Fribourg (Schweiz) bei Rotary-Clubs aktiv. Seit 2021 wohnt er wieder in Deidesheim, wo er aufgewachsen ist, und ist Mitglied im Rotary Club Bad Dürkheim. Ihm sei wichtig, „dass wir die Freundschaft auf Clubebene vertiefen, damit unsere Großprojekte weiterhin gut funktionieren und wir quasi mit der Planung und Durchführung unsere Freundschaft leben“, heißt es in der Clubmitteilung. „Auch die Kontaktpflege mit anderen Rotary Clubs halte ich dabei für wichtig, sodass jedes Mitglied von uns nach Möglichkeit im kommenden Jahr einmal einen anderen Club besuchen sollte.“

Mit der Wurstmarkt-Los-Aktion sowie seiner Oldtimer-Ausfahrt Weinstraßen Classics stehen für den Rotary Club Bad Dürkheim am 31. August und im September wieder seine beiden Hauptaktionen an.

Mit dem Winzerpicknick im Kurpark am 1. Mai ist der Startschuss für die „Wuma-Los-Aktion“ des Rotary Clubs Bad Dürkheim gefallen. Bis zum Start des Wurstmarkts werden Rotarier auf allen Dürkheimer Festen die Lose anbieten. Die Preise sind von den Schaustellern des Wurstmarkts sowie von Dürkheimer Betrieben, Geschäften und Gruppen gespendet worden.