Die Polizei kontrollierte laut eigenem Bericht einen jugendlichen Mann aus Lambrecht, der am Montag gegen 11 Uhr mit seinem Roller in der Wiesenstraße in Lambrecht unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Beschuldigten eine geringe Menge Marihuana. Auch konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Der Mann musste den Roller vor Ort abstellen, weil die Polizisten ihm die Weiterfahrt untersagten. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine weitere Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.