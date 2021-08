Die Meldung, dass sich an der Kreuzung L499/K23 ein Rind auf der Fahrbahn befänden, rief die Feuerwehr Frankeneck am Donnerstag gegen 10 Uhr auf den Plan. Als die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, stellten sie laut Feuerwehrbericht fest, dass der Einsatzort oberhalb des Esthaler Sportplatzes lag. Dort waren aufgrund eines defekten Elektrozauns mehrere Rinder „unkontrolliert auf dem Gelände“ unterwegs. Die Tierbesitzer waren laut Wehr bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte unterstützten das Zusammentreiben der Tiere, bis der Elektrozaun wieder ordnungsgemäß aufgebaut war.