Bei Angeboten wie „neuer Wein“, „süße Äpfel“ oder „frische Kastanien“ legt man gern einen Einkaufsstopp am Hofladen ein. Eine besondere Entdeckung sind die superleckeren, rot-weißen Trauben an einem Meckenheimer Verkaufsstand aber schon. Wozu die sich kulinarisch und weintechnisch verarbeiten lassen? Zu einer wärmenden Traubensuppe vielleicht? Oder zu einer deftigen Traubenquiche, vielleicht auch zu einem Traubenrisotto? Revolutionär, diese Rebsorte! Ob sie wohl goldgelb im Glas ist? Oder wird ein „Kürbistraminer Auslese“ ausgebaut? Andererseits gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt, wenn man sich die Rezeptbörsen im Internet anschaut. Kürbissaft und Kürbisgelee sind keine neuen Erfindungen, so dass die leckeren landwirtschaftlichen Erzeugnisse gern in die Domäne der kulinarischen Konkurrenz vordringen. Gleiches Recht für alle. Man muss sich was trauen. Jedenfalls soll diese eher ungewöhnliche „Rebsorte“ am Wochenende 20 Touristen auf einmal an den Stand gelockt haben. Aber vermutlich gab es daheim doch wieder die Rückkehr zum traditionellen Arrangement: Kürbissuppe im Teller, Wein oder Traubensaft im Glas. Auch gut!