„Kein Atommüll-Endlager im Pfälzerwald entlang der Deutschen Weinstraße“, so lautet die Forderung einer Resolution, über die der Kreistag nun entscheiden wird.

In der vergangenen Woche hatte die Bundesanstalt für Endlagerung mitgeteilt, welche Gebiete in Deutschland für ein Endlager geeignet seien. Alle seien „überrascht“ gewesen, dass große Teile des Landkreises Bad Dürkheim als geeignet eingestuft wurden, sagte CDU-Fraktionssprecher Markus Wolf, der den Antrag seiner Partei vorstellte. Der Kreisausschuss schloss sich der von der CDU geforderten Resolution mehrheitlich an – bei Gegenstimmen der Grünen, der FDP und eines Ausschussmitglieds der FWG.

„Ein Atommüll-Endlager ist für uns undenkbar“, begründete Wolf den Antrag. Zum einen sei die Region sehr dicht besiedelt. Zum anderen gebe es entlang des Oberrheingrabens seismische Aktivitäten. Dieser Argumentation schloss sich SPD-Fraktionssprecher Reinhard Niederhöfer an. Wolfgang Kräher (AfD) berichtete, dass er selbst in Bad Dürkheim ein Erdbeben der Stärke 3,5 erlebt habe und wisse, dass es Erschütterungen gebe.

Als „Kirchturmpolitik“ bezeichnete Grünen-Fraktionssprecherin Pia Werner die Resolution. Alle müssten sich der Verantwortung stellen, einen Standort für ein Endlager zu finden. Heidi Langensiepen (FDP) erinnerte daran, dass die CDU „über Jahrzehnte“ nicht gegen Atomkraft gewesen sei. Es sei immer klar gewesen, dass dabei Abfall produziert wird, der gelagert werden muss.

Deutschland habe Atommüll produziert, und nun müssten „die früheren glühenden Befürworter der Atomkraft“ die Konsequenzen tragen, so Hanns Gauch (FWG). Es gehe nicht, dass alle Regionen sagen: „Bei mir nicht“. „Wir müssen für die Bürger dieses Landkreises sprechen und sind diesen gegenüber verantwortlich“, widersprach Giorgina Kazungu-Haß (SPD). Es sei wissenschaftlich belegbar, dass die Region für ein Endlager ungeeignet sei.

Aktionismus oder sinnvoll?

Langensiepen bezeichnete den Antrag der CDU als „populistisch“. Resolutionen seien „Aktionismus ohne Gewicht“. Wolf gab zu, dass man sich über die Wirkung von Resolutionen streiten könne, es sei aber wichtig, ein klares Zeichen in der Öffentlichkeit zu setzen. „Resolutionen gehen nicht ins Leere, sondern werden durchaus beachtet“, berichtete Kazungu-Haß von ihren Erfahrungen als Landtagsabgeordnete.

Es sei fraglich, ob es überhaupt einen geeigneten Standort gebe, sagte Pirmin Magez (Grüne). Er forderte, die Resolution mit der Forderung zu ergänzen, ab sofort in Deutschland keinen Atomstrom mehr zu produzieren. Das sei nicht erforderlich, denn es sei beschlossene Sache, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, entgegnete Kräher. Ihlenfeld verwies darauf, dass die Suche nach einem Endlager für Atommüll noch in einem sehr frühen Stadium sei.