In Zeiten wie diesen sollte man einem defekten Gerät noch mal die Chance geben, repariert zu werden. Mitglieder der Kolpingsfamilie Dirmstein werfen am Samstag, 19. November, im Repair-Café einen Blick auf kaputte Konsumartikel.

Wackelkontakt in der Küchenmaschine, lahmer Computer, toter Staubsauger? Wer sich nicht sicher ist, ob ein Haushaltsgegenstand, Werkzeug oder Elektrogerät noch zu retten ist oder ob man Geld für was Neues ausgeben muss, kann das betreffende Teil am Samstag um 15 Uhr ins katholische Pfarrheim in Dirmstein bringen. Das verwandelt sich dann nämlich wieder in eine Reparaturwerkstatt. Und selbst wenn die Ehrenamtlichen um Kolpingsmitglied Artur Spielvogel am Ende den Kopf schütteln, so hat man doch wenigstens Gewissheit. Das Tüftlerteam kann seit der Gründung des Repair-Cafés vor einem Jahr aber auch etliche Erfolge vermelden und freut sich, wenn durch ihren Einsatz andere Kosten vermeiden können. Gegen eine Spende gibt’s bei der Aktion außerdem Kaffee und Kuchen.