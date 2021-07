Am Sonntag, 1. August, findet nach zweijähriger Pause wieder ein Renntag auf der Haßlocher Galopprennbahn statt. Früher als sonst, bereits um 10.30 Uhr, geht es los. Der Startschuss für das erste Rennen fällt um 11.15 Uhr.

Am Sonntag, 1. August, ist die Galopprennbahn Schauplatz von acht Pferderennen. Bis zu 5000 Zuschauer sind zugelassen. Es gibt keine Tageskasse, alle Tickets müssen wegen der Kontaktnachverfolgung online gebucht werden. Die Sitzplätze auf der Tribüne sind personalisiert. Besucher wählen bereits bei der Buchung über www.rennverein-hassloch.de ihren Platz aus.

Während in früheren Jahren ein einheitlicher Eintrittspreis gegolten hat, kostet nun ein Stehplatz acht Euro, ein Tribünenplatz zwölf Euro. Die Preise sind etwas erhöht worden. Am Eingang müssten Besucher nachweisen, dass sie die 3-G-Regel erfüllen: also mindestens seit zwei Wochen vollständig geimpft oder genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Auf der Tribüne ist im Schachbrettmuster nur jeder zweite Sitz frei. Maskenpflicht gilt nur auf dem Weg zum Tribünenplatz und beispielsweise vor den Wettkassen.

Hauptrennen ist wieder die „Haßlocher Meile“ über 1600 Meter. Der frühe Beginn des Renntags hängt damit zusammen, dass in Kooperation mit dem französischen Wettanbieter Pari Mutuel Urbain (PMU) zum ersten Mal in Haßloch ein sogenannter PMU-Renntag stattfindet. Sechs der acht Rennen werden dabei live in die französischen Wettannahmestellen übertragen.