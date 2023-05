Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bringt das Jahr 2022 für die Gemeinden? Darüber sprechen wir in einer kleinen Serie mit den Ortsbürgermeistern. Den Auftakt machen wir mit dem Elmsteiner Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD).

Herr Verdaasdonk, die jüngsten Nachrichten aus Elmstein waren mit Blick auf den Tourismus nicht so gut: Ich spreche von der weiter gesunkenen Anzahl an Gaststätten. Was kann die Gemeinde dazu beitragen, die Lage zu verbessern?

Die