Weinflaschenetiketten mit religiösen Motiven zeigen die Sammler Reiner Gehrig und Eric Hass am kommenden Wochenende, 10. bis 12. Juli, in der Jakobskirche.

„Wir stellen fast 100 Weinflaschen in Glasvitrinen aus“, kündigt Hass an. Der Ortshistoriker wird an zwei Tagen auch Führungen durch die kostenlose Sonderausstellung anbieten.

Die Besucher können viele thematisch zusammengestellte Etiketten in Bilderrahmen betrachten. Auf den Aufklebern sind etwa Kirchen und Klöster zu sehen, Marien- und Jesusbilder sowie christliche Weinlagennamen. Dazu werden auf einer Schautafel Winzerbetriebe präsentiert, die solche Etiketten in den Umlauf gebracht haben oder noch bringen. „Wir stellen zudem etliche Etiketten zum kostenlosen Mitnehmen zur Verfügung“, erklärt Hass.

Verkauft wird ein trockener Rotwein mit einem Sonderetikett, das Weinprinzessin Katharina I. gestaltete. „Der Erlös kommt dem Erhalt unserer stark sanierungsbedürftigen, mehr als 1000 Jahre alten Jakobskirche zugute“, sagt Hass. Wegen der Corona-Pandemie dürfen maximal zehn Besucher gleichzeitig ins Gotteshaus.

AUSSTELLUNG