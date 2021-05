Zwischen Gerolsheim und Großkarlbach, gegenüber der Auffahrt zur Winzergenossenschaft Palmberg, liegt ein Acker, auf dem kürzlich rund 50 Bäumchen gepflanzt wurden. Sie sind der Anfang eines Projekts, mit dem ein Privatmann Lebensraum für Vögel, Insekten und Niederwild wie Hase, Fasan und Rebhuhn schaffen will.

Besitzer des Ackers ist Reiner Trinkel, der hauptberuflich Römeröfen baut und in seiner Freizeit etwas gegen den Verlust von Hecken in der freien Natur unternehmen will. Denn weniger Hecken bedeuten weniger Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten für Insekten, Niederwild und am Boden brütende Vögel.

Gesetze bewirkten das Gegenteil

Nach Ansicht des Obrigheimers ist das eine Folge des wirtschaftlichen Drucks, dem die Landwirte ausgesetzt sind. „Eine Hecke am Ackerrand ist ein Störfaktor und fällt ganz schnell der Flurbereinigung zum Opfer“, sagt Trinkel mit Verständnis für die ökonomischen Zwänge. Die Motivation, Äcker zusammenzulegen, sei auch deswegen stark gestiegen. Hinzu komme eine EU-Verordnung, die dem Naturschutz zuwiderlaufe: „Sobald ein Gehölzstreifen fünf Jahre lang nicht bearbeitet wird und dort anschließend eine geschützte Tierart festgestellt wird, darf der Landwirt sie nicht mehr bearbeiten oder entfernen.“ Bevor dieser Fall eintritt, mache er das Buschwerk vorsichtshalber lieber weg. Das gut gemeinte Gesetz bewirke somit das Gegenteil.

Genau da setzt Reiner Trinkels Projekt an. „Ich wollte eine Heckenform finden, welche die Landwirte akzeptieren können, die für sie ausreichend Produktionsmöglichkeiten auf dem Feld bietet und mit der der ökologische Aspekt trotzdem gewahrt bleibt“, sagt er. Die Lösung, die Doppelhecke, präsentiert Trinkel auf seinem geerbten Acker. Statt wie üblich außen an den Rändern hat er in der Mitte des Felds auf einem knapp sechs Meter breiten und 100 Meter langen Streifen parallel zueinander Gehölze gepflanzt, genauer gesagt pflanzen lassen.

Ungewöhnlicher Geburtstagswunsch

Denn zu seinem Geburtstag wünschte er sich von jedem Gast einen Baum oder Strauch, zum Beispiel Hainbuche, Erle, Weide oder Holunder, und den dazugehörigen Arbeitseinsatz. Auf dem Gehölzstreifen will er über die Jahre einen „Niederwald“ anlegen: Die Pflanzen lässt er einige Jahre wachsen und schneidet sie dann in einem Meter Höhe ab. „Anschließend treiben sie wieder aus und bilden mehr Triebe als zuvor und somit weitaus mehr Ertrag an Astholz und Früchten“, sagt Trinkel.

Um Schleppern das Wenden zu ermöglichen, beginnt die Hecke erst im Abstand von 15 Metern im Feld, der Landwirt fährt also um den Streifen herum. „Die Lage mitten im Acker gewährt auch einen ausreichenden Abstand zur viel befahrenen Straße“, fügt Trinkel hinzu. Zwischen den beiden Gehölzreihen liege eine Fahrgasse, die so breit sei, dass man sie bearbeiten könne. „Die einzige Pflege, die der Landwirt hier machen muss, ist einmal im Jahr nach der Vegetationszeit zu mähen und zu mulchen“, so Trinkel. Man könne darauf einen Blühstreifen anlegen, der Insekten Nahrung und Bodenbrütern optimale Bedingungen biete. Das werde übrigens von der EU finanziell gefördert.

Mit der Doppelhecke die EU-Verordnung umgehen

Der Clou: Um nicht unter der besagten Fünf-Jahres-Verordnung zu leiden, sieht Trinkels Modell vor, jeweils eine der beiden Heckenreihen spätestens alle vier Jahre auf den Stock zurückzuschneiden. Weil das im Wechsel geschehe, hätten die Tiere in der intakten gegenüberliegenden Hecke und der Fahrgasse genügend Ausweichmöglichkeiten. Der Lebensraum bleibe also intakt, und trotzdem laufe der Bauer nicht Gefahr, dass sein Feld der Verordnung zum Opfer fällt.

Ob die Landwirte das Projekt gut und praktikabel finden, ist ungewiss. „Es sind noch viele Fragen offen, insbesondere was die Anlage letztendlich kosten wird und wie lange es dauert, bis sie sich entwickelt“, räumt Trinkel ein. Denn das seien wichtige Aspekt für Landwirte. Ein Biolandwirt aus Gerolsheim jedenfalls und ein Holzhackschnitzelproduzent hätten Unterstützung angekündigt.

Aus dem Umweltministerium in Mainz hat Trinkel nach eigenen Angaben eine positive Resonanz, aber noch keine offizielle Stellungnahme bekommen, und der Naturschutzbund (Nabu) in Berlin wolle das Konzept mit einer positiven Empfehlung an das Referat für Agrarpolitik weiterleiten.

