Seit 1999 sitzt er im Gemeinderat, seit 2009 auf dem Sessel des Ortsbürgermeisters seiner Heimatgemeinde Lindenberg. Heute wird Reiner Koch 60 Jahre alt. Gefeiert wird Corona-bedingt im kleinen Kreis.

Und noch ein wichtiges Datum steht in diesem Jahr für Koch an: Wenn er zum 30. Juni seinen Ruhestand als Polizeibeamter antritt, will er sich verstärkt seinem Hobby, dem Garten widmen – und natürlich dem „großen Garten“: gemeint ist die Gemeinde Lindenberg.

Dort hat der verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne einige Projekte mit angestoßen, deren Vollendung ihm am Herzen liegt. Für das Beweidungsprojekt wünscht er sich weitere Mitstreiter, und noch in diesem Jahr würde er gerne die renovierte Schule einweihen – mitsamt einem Dorfgemeinschaftshaus im Erdgeschoß. „Es wäre schön, wenn wir bis dahin wieder einen Treffpunkt im Dorf hätten, wo Feiern möglich sind“, sagt Koch. Schließlich hofft er darauf, dass das am Ende des Dorfes geplante Neubaugebiet verwirklicht wird. Und dann wäre noch die Renaturierung des Schlangenbachs, für die die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt bereits Unterstützung signalisiert habe. „Das wäre im Zusammenhang mit dem avisierten Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde Lambrecht ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Naturschutz und damit eine Reaktion auf den Klimawandel“, sagt der FWG-Politiker.

Nach 40 Jahren im Wechselschichtdienst bei der Polizeiinspektion in Speyer freut er sich auf den Ruhestand: „Das war immer mein Traumberuf, aber jetzt kann ich sagen, dass ich genug erlebt habe“, meint er. Politisch laufe in Deutschland derzeit so manches schief.