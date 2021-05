Wie lässt sich die Planung für einen Rad- und Fußweg sowie für eine Überquerungshilfe am östlichen Ortseingang von Lambrecht noch umsetzen, nachdem dort ein Kiosk gebaut wurde? Das Problem: Der Kiosk steht näher an der Bundesstraße als vom Stadtrat gewünscht.

Seit über zwölf Jahren ist vorgesehen, auf der südlichen Seite der B 39 einen Rad- und Fußweg anzulegen und etwa am Standort des neuen Kioskes eine Überquerungshilfe zu bauen. Bereits im September 2008 war dafür die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen worden. Lange Jahre lag dieser Beschluss in der Schublade. Erst fast zehn Jahre später, im Februar 2018, wurde der Bebauungsplan „B 39, Stadteingang Ost“ als Satzung beschlossen. Volker Neumann, Leiter der Abteilung Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen bei der Verbandsgemeinde, teilte seinerzeit dem Rat mit, dass der Platz für einen Rad- und Gehweg nur reiche, wenn die Stadt einen Streifen des Geländes der Autohandlung Wolf kaufe. Auf die Frage von Ratsmitgliedern, wann der Geländestreifen denn gekauft werde, antwortet Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) seitdem regelmäßig, dass die Verhandlungen schwierig seien.

Vereinbarung mit Grundstückseigentümer

Einfacher wurden sie offensichtlich, als Patrick Wolf, der Besitzer der Autohandlung, vor einigen Monaten einen Bauantrag für einen Kiosk stellte. Durch Zufall kam bei einer Stadtratssitzung heraus, dass mit dem Grundstücksbesitzer eine Vereinbarung geschlossen wurde. Diese beinhaltet, dass die Stadt dem Bauantrag zustimmt, und Wolf den Geländestreifen verkauft, zu den Konditionen, die den Vorstellungen der Stadt entsprechen.

„Ich habe mein Wort gegeben, dass ich verkaufe“, bestätigt Wolf auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Stadt wolle einen 70 Zentimeter breiten Geländestreifen kaufen, insgesamt 38 Quadratmeter, zum Preis von zehn Euro pro Quadratmeter. Bürgermeister Müller verdeutlicht, dass der Stadtrat dem Bauantrag für den Holzkiosk zugestimmt habe, verbunden mit der Auflage, „dass ausreichend Abstand zur B 39 ist, so dass der Platz für Rad- und Gehweg reicht“. Müller weiter: „Wir waren alle überrascht, als wir dann gesehen haben, dass das Gebäude so weit vorne an der Straße steht.“ Wie kam es dazu?

Gewässerschutz erfordert Mindestabstand

Wolf erklärt, dass in seinem Bauantrag ein Abstand von 3,70 Meter zwischen Holzhaus und B 39 eingeplant gewesen sei. Das bestätigen sowohl Neumann als auch Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. In Richtung Speyerbach, der entlang der rückwärtigen Seite des Grundstücks verläuft, sei ein Abstand von etwa drei Metern zwischen Gebäude und Bachrand vorgesehen gewesen, sagt Wolf. Nach Angaben Neumanns waren es 3,70 Meter, für die Untere Wasserbehörde war es jedenfalls zu wenig. Kreissprecherin Müller erklärt, dass jede Bebauung aus Gründen des Gewässerschutzes mindestens fünf Meter vom Bachrand entfernt sein muss. Zum Abstand des Gebäudes in Richtung Straße sei keine Auflage gemacht worden, da der Kreis keine Hinweise darauf hatte, dass hier ein Rad- und Gehweg geplant ist.

Neumann bestätigt, dass er dies der Kreisverwaltung nicht mitgeteilt habe. Im Bauantrag sei ja ein für den Rad- und Gehweg ausreichender Abstand eingeplant gewesen. Neumann weist weiter darauf hin, dass der Kreisverwaltung der im Februar 2018 beschlossene Bebauungsplan „B 39, Stadteingang Ost“ vorliege. Lambrechts Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller ist dennoch überzeugt: Es sei ein Fehler gewesen, dass die Kreisverwaltung offensichtlich über den Rad- und Fußweg nicht informiert worden sei.

Detailplanung in Arbeit

Der Abstand zwischen seinem Gebäude und der B 39 beträgt nach Angaben Wolfs nun 1,20 Meter. Ob der Platz für einen Rad- und Gehweg reicht, ist offen. Derzeit werde das Gelände vermessen und „die Detailplanung für den Rad- und Gehweg sowie die Überquerungshilfe erstellt“, so Neumann.

Die Überquerungshilfe sei etwa fünf Meter von dem Neubau entfernt vorgesehen, so Wolf. Dort sei es sehr eng. Seiner Meinung nach wäre ein Standort etwa fünf Meter weiter in Richtung Ortsausfahrt sinnvoller.