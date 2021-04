Kurz vor den Ferien kommt ja immer noch mal alles zusammen. Nein, nicht in der Schule, da sind die Noten längst gemacht. Aber in der Kommunalpolitik müssen alle noch mal ran, bevor dann etwa sechs Wochen lang so gut wie gar nichts passiert.

So auch in dieser Woche. Fünf Sitzungen allein am Dienstag! Und zumindest in Forst und in Haßloch ging es um richtig große, hoch umstrittene Projekte: um ein 63-Zimmer-Hotel und um die Zukunft des Badeparks.

Was Forst angeht: Hier ist nun eine Grundsatzentscheidung getroffen worden, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Damit sind zwar noch lange nicht alle Fragen geklärt, doch in den strittigen Punkten hat der Gemeinderat Position bezogen: Er hat Ja gesagt zu Größe und Standort des Projekts. Und das mit einer deutlichen Mehrheit.

Nun sind die Projektentwickler am Zug. Was jedoch die Stimmung im Dorf angeht, sind Befürworter und Gegner gefragt – gleichermaßen, wenn es nicht zur Spaltung des Ortes kommen soll. Die bisherige Diskussion war über weite Strecken sachlich, doch es gab unschöne Ausnahmen, besonders in Form von anonymen Flyern. Hoffen wir, dass es bei den Ausnahmen bleibt.

Während es in Forst in Sachen Hotel nun vorangeht, tritt man in Haßloch eher auf der Stelle. Denn von den hochfliegenden Plänen für den Badepark hat sich der Gemeinderat erst einmal verabschiedet. Statt Abriss des 30 Jahre alten Badeparks und Neubau für 17 Millionen Euro muss nun die Instandhaltung des bestehenden Bads – erst mal für einen Zeitraum von fünf Jahren – geplant werden. Und da steht vom Blockheizkraftwerk bis zur Dachkonstruktion einiges auf der Agenda, das zusammen auch einen noch nicht genau zu beziffernden siebenstelligen Betrag verschlingen wird.

Die Bürger haben bei der Einwohnerbefragung mit Mehrheit deutlich gemacht, dass sie keinen teuren Schwimmbadneubau wollen. Der Gemeinderat hat dieses Votum ernst genommen und die Entwurfsplanung abgelehnt. Gut und schön, aber nun stehen die Volksvertreter vor der Frage, wie es denn langfristig weitergehen soll: Neuer Entwurf? Freibad? Doch noch mal zurück zu einer Kooperation mit dem Holiday Park? Oder vielleicht eine weitere Bürgerbefragung?

In den Sommerferien haben die Räte jedenfalls viel Zeit, darüber nachzudenken.

Kathrin Keller und Gerd-Uwe Haas