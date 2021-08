Ende 2021 soll im neuen Rehbach Wasser fließen. Nachdem die Trasse komplett gerodet ist, entstehen im Laufe des Jahres noch vier technische Bauwerke, und der Gewässerlauf wird angelegt. Der letzte Bauabschnitt hat jetzt begonnen.

Der neue Teil des Rehbachs wird künftig ab dem „Hubertushof“ durch den Wald geleitet und nach rund 3,6 Kilometern vor der Kläranlage wieder mit dem alten Bach zusammengeführt. Das Projekt soll eine Verbesserung der Gewässerqualität und des Hochwasserschutzes bewirken.

Zu 80 Prozent übernimmt das Land über die Aktion Blau plus die Kosten, aktuell rund 6,9 Millionen Euro. Die restliche Summe muss der Kreis Bad Dürkheim als Träger des Projekts übernehmen. Die veranschlagten Kosten waren kontinuierlich gewachsen: Noch 2017 waren 4,1 Millionen Euro kalkuliert, 2018 bereits 5 Millionen Euro. Unter anderem den starken Anstieg der allgemeinen Baukosten hat die Kreisverwaltung bereits im Kreisausschuss als Ursache genannt. Mit 1,3 Millionen Euro waren auch die sieben Brücken für Fußgänger und Radfahrer sowie die zwei Brücken für Forstfahrzeuge deutlich teurer als erwartet. Im Januar hatte der Kreisausschuss für 3,9 Millionen Euro die Arbeiten für den jetzt beginnenden letzten Bauabschnitt vergeben.

„Keine Kostensteigerungen mehr zu erwarten“

Projektingenieur Burkhardt Döll, Geschäftsführer der Project Consult (Bad Dürkheim), die das Projekt betreut, und Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) betonten bei einem Ortstermin am Mittwoch, mit weiteren Kostensteigerungen sei nun aber nicht mehr zu rechnen. Ihlenfeld rechnet damit, dass „sehr wahrscheinlich“ beim kostenintensivsten letzten Abschnitt noch Einsparungen erzielt werden können, da Möglichkeiten für den anfallenden Erdaushub gefunden worden seien. Endgültige Aussagen ließen sich aber erst nach dem Ende der Baumaßnahme treffen, wenn alle Verträge mit Abnehmern geschlossen und die Böden abgerechnet worden seien. Kosten könnten dadurch eingespart werden, dass etwa zehn Prozent des Waldbodens, der beim Aushub in Haßloch anfällt, für die Deponiesanierung in Lindenberg verwendet werden. Weiterer Aushub werde zur Sanierung der früheren Bauschuttdeponie nach Bad Dürkheim transportiert. Außerdem sei es gelungen, Boden an weitere Abnehmer zu verkaufen. Nach Angaben von Döll fallen beim Rehbach-Projekt 60.000 bis 70.000 Tonnen Aushub an.

Arbeiten laufen von Ost nach West

Im letzten Bauabschnitt werden die Arbeiten von Ost nach West, also entgegen der zukünftigen Fließrichtung, verlaufen, erläuterte der Projektingenieur. Im ersten Teilabschnitt beginnen sie östlich der Rennbahn an der Stelle, an der später der neue und der alte Rehbach zusammenfließen werden. Bis zur Rennbahnstraße, wo eine Unterquerung entsteht, wird laut seiner Planung bis Mitte Juni der Bachlauf modelliert und werden technische Bauwerke (Querungen und Düker) errichtet. Damit soll laut Döll der ganze Bereich um die Rennbahn herum fertiggestellt sein.

Erst später soll das Bauwerk, das unmittelbar vor der Wiedereinleitung zur Unterquerung der Kläranlagen-Zufahrt erforderlich ist, gebaut werden. Das soll in Abstimmung mit den Gemeindewerken geschehen. Eine „Win-win-Situation“ wird sich laut Ihlenfeld dadurch ergeben, dass mit Haßloch abgesprochen werde, wann die Unterquerung der Rennbahnstraße gebaut wird. Denn in diesem Abschnitt wolle die Gemeinde die Straße ohnehin erneuern.

Insgesamt vier Bauwerke, die in Fertigbauweise errichtet werden, sind laut Döll notwendig: ein Trennbauwerk am „Hubertushof“, um das Wasser aufzuteilen, ein Drosselbauwerk, ein Düker und das Bauwerk bei der Zusammenführung der beiden Gewässer bei der Kläranlage. Im zweiten Halbjahr soll westlich der Rennbahnstraße das Bachbett modelliert werden. Dort stehen die Brücken bereits. Im November soll das Trennbauwerk am westlichen Ende der neuen Rehbachtrasse beim „Hubertushof“ Abschluss der Arbeiten sein. Begleitende Arbeiten am alten Rehbach sollen parallel stattfinden.

Die Bauarbeiten sind laut Döll im Zeitplan, auch Corona habe für keine Probleme gesorgt. Verzögerungen gebe es lediglich bei der Zulieferung von Fertigelementen der Bauwerke.

„Pluspunkte für das Ökokonto der Gemeinde“

Beobachter der Baumaßnahme hätten registriert, dass über die Trasse hinaus größere Flächen gerodet worden seien, sagte Döll. Dabei handle es sich um Arbeitsflächen, die wieder zuwachsen würden, ebenso die Wirtschaftswege, die für die Maschinen angelegt worden seien: „Das wird alles wieder Wald“, so der Projektingenieur. Er geht davon aus, dass sich die Natur am neuen Bachlauf in fünf Jahren so entwickelt haben wird, dass nur noch wenig an die jetzige Schneise erinnern wird. Naturschutzfachlich gesehen, werde die Gemeinde über die Rehbachverlegung sogar „Pluspunkte für ihr Ökokonto“ sammeln können.

Der neue Rehbach werde nicht schnurgerade wie die gerodete Trasse durch den Wald verlaufen, sondern mit tieferen und flachen Abschnitten „mäandernd“, also in Schlangenlinien. Ein Gewässererlebnispfad in einem Teilbereich des neuen Bachs, und Furten mit Trittsteinen seien außerdem geplant. Das Bachbett, so Döll, soll so modelliert werden, dass eine „Lockströmung“ entsteht, die Fische in die gewünschte Richtung leitet.

Teil der Ausschreibung, sagte Ihlenfeld, sei ein Pflanzplan gewesen. Am Ufer des neuen Rehbachs sollen klimaresistente Baumarten gesetzt werden, auch als Bestandteil des langfristigen Waldumbaus zum Mischwald mit dem Schwerpunkt Laubwald.