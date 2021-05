„Was dem einzelnen nicht möglich ist, dass vermögen viele“: Unter diesem Motto hat Simon Pfeffer, Leiter der Vinothek bei den Niederkirchener Weinmachern, eine Idee aus seiner Heimatgemeinde Billigheim-Ingenheim nach Niederkirchen gebracht. Um was geht es ?

„Wir lassen den Kopf nicht hängen“, betont Simon Pfeffer. Die Idee, die er zusammen mit einigen Unternehmen entwickelt hat, nennt sich „Local-Heros-Tasche“ beziehungsweise „Kauflokal-Tasche“. Gestartet ist das Projekt bereits vor Ostern. Nachdem Pfeffer einigen Betrieben das Projekt vorgestellt hatte, war das Niederkirchener Wohlfühl-Paket im Nu zusammengestellt.

In der schwarzen Stofftasche der „Kauflokal-Edition“ von Pfalzkind-Fashion-Designerin Christine Ruckteschler befinden sich ein Laib Bauernbrot auf Natursauerteigbasis der Dorfbäckerei Heil, jeweils eine 200-Gramm-Dose Leber- und Bratwurst der Metzgerei Stähly, ein Weißburgunder trocken vom Weingut Reinhardt und ein Sauvignon Blanc trocken von den Weinmachern sowie ein Quitten- und Apfelsaft vom Weingut Thomas Reinhardt. Dazu kommt noch ein buntes Blumenpräsent eines regionalen Händlers.

„Kauflokal“ passt zu „Dubbeglas“

Schon kurz nach der Bekanntmachung auf Facebook gingen schon die ersten fünf Bestellungen ein. „Außerdem wird die Veröffentlichung auf Facebook rege geteilt“, freut sich Pfeffer.

Nach der Bestellung wird ein Termin vereinbart. Das Paket steht dann bei den Weinmachern zur Abholung bereit. Ein Versand ist wegen der Haltbarkeit des Inhalts nicht möglich. Christine Ruckteschler arbeitet mit ihrer Werbeagentur auch für die Vinotour mit den Weinmachern zusammen. „Das Projekt hat mich gleich überzeugt“, erzählt sie. Allerdings hat sie für ihren Taschenentwurf die Anglizismen „Local-Heros“ durch ein „Kauflokal“ ersetzt. Das passt besser zum Dubbeglas.

Zunächst hundert Taschen

Vorerst wurden hundert Taschen bestellt, zur Not gebe es Ersatztaschen: „Wir können auf alle Fälle liefern!“ Das Projekt sei sicher noch ausbaufähig, denkt die Designerin. Sie könne sich gut vorstellen, dass es später mehrere Ausführungen mit unterschiedlichen Inhalten geben könne. Eventuell wäre das Ganze auch eine gute Werbeidee auf Verbandsgemeindeebene, auch über Coronazeiten hinaus.

Die kleine Auswahl an Niederkirchner Produkte in einer Tasche begeistert auch Anna Reinhardt-Weisbrodt: „Man sieht, was unser Dorf direkt vor Ort an regionalen Produkten alles bieten kann.“ Im Weingut merke man deutlich, dass viele Weinkunden wegen Corona zuhause blieben. Auch die Gastronomie fehle als Kundschaft, zudem fallen die Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer aus. „Diese Auswirkungen werden wir im Betrieb sicher stark spüren“, gibt die junge Winzerin zu bedenken.

Gastronomie fehlt als Kundschaft

Die Bäckerei Heil war ebenfalls sofort angetan von der Aktion. „Wer nicht wirbt, der stirbt“, zitiert Franz-Josef Heil einen altbekannten Werbeslogan. In die Bäckerei kommen zwar immer noch viele Kunden, doch sind die Gastronomiebetriebe und Gästehäuser als Kunden weggefallen. Auch die Eckkopfhütte ordert normalerweise regelmäßig zu den Wochenenden Brot bei ihm. Nun ist sie geschlossen und auch die Touristen bleiben als Kundschaft aus.

Den Überschuss bringt Heil eigentlich immer zur Neustadter Tafel oder zum Lichtblick. Als dies nicht möglich war, hat er die übrigen Brezeln und Kaffeestückchen kurzerhand den Erntehelfer auf dem Feld spendiert.

Auch Johannes Stähly findet die Niederkirchener Tasche eine super Sache. Als Grundversorger kommt er zurzeit mit seiner Metzgerei zwar noch gut über die Runden. Doch es gibt Einbußen beim Party-Service, weil viele Feste, wie Konfirmationsfeiern und Hochzeiten abgesagt wurden.

Info

Taschen-Bestellung per E-Mail: info@n-wm.de oder unter Tel.: 06326/9620-120, www.facebook.com/dieweinmacher,

www.instagram.com/dieweinmacher.