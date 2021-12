Rechtbauholz ist eine Spezialität und Tradition in Elmstein. Jeder Häuslebauer hat dort einen Anspruch darauf, für einen bestimmten Prozentsatz des benötigten Bauholzes eine Vergütung zu bekommen.

Diese Geldauszahlung ist ein Ersatz dafür, dass die Elmsteiner Häuslebauer früher das benötigte Bauholz direkt aus dem Wald holen durften. Wie hoch die sogenannte Vergütungsquote ist, also der Betrag, der pro Quadratmeter ausgezahlt wird, legt jeweils der Gemeinderat fest. 150 Euro beträgt die Vergütungsquote derzeit – und das soll auch so bleiben, entschieden die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung in der vergangenen Woche. An zwei Bauherren von Einfamilienhäusern soll Geld überwiesen werden, an den einen für 8,19 Kubikmeter Bauholz und an den anderen für zwölf Kubikmeter Bauholz. Aber erst, wenn sie die Bauherren an der Adresse ihres neuen Heims angemeldet haben. Denn eine Rechtbauholzvergütung gibt es nur für das Eigenheim.