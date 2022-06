Die Von-Carlowitz-Realschule plus kann von der integrativen zur kooperativen Unterrichtsform wechseln.

Einem Antrag der Schule stimmten die Kreistagsmitglieder Bad Dürkheim in einer Sitzung bei Enthaltungen der Grünen zu. Bei der kooperativen Unterrichtsform werden die Schüler früher entsprechend dem angestrebten Abschluss in Klassen aufgeteilt als beim integrativen Modell. Die Von-Carlowitz-Realschule (VCR) habe pädagogische Gründe für ihren Antrag angeführt, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Wunsch zum Wechsel schon seit 2009

Der Wunsch zum Wechsel der Unterrichtsform besteht laut Antrag schon seit Einführung der Realschulen plus im Jahr 2009. Die Schüler der achten und neunten Klassenstufe würden seit längerem je nach angestrebtem Abschluss in Klassen aufgeteilt. Gezielte Förderung für leistungsstarke Kinder sei in der kooperativen Form besser möglich, heißt es im Antrag weiter. Von Vorteil sei, dass die Kinder ab dem siebten Schuljahr einen stabilen Klassenverband und einen festen Klassenlehrer haben.

Diese und weitere Argumente der Schule führte auch Elke Schanzenbächer (CDU) an. Sie betonte, dass auch in der kooperativen Form der „individuelle Lernweg“ unterstützt werde. Die Grünen sehen den Wechsel „als Rückschritt“, sagte Fraktionsvorsitzende Pia Werner. Die Grünen seien überzeugt, dass Eltern und Schüler das integrative System bevorzugen.

Landrat: sehr viele Anmeldungen für fünfte Klasse

Ihlenfeld verwies auf 76 Anmeldungen, die für das neue Schuljahr für die fünfte Klasse vorliegen. Dies sei sehr viel und ein Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren. „Die Schule leistet sehr gute Arbeit“, betonte der Landrat. Er und Schanzenbächer sagten, der Wechsel verbessere die Wahlmöglichkeiten der Eltern im Kreis. Bisher werde, mit Ausnahme der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch, an allen Realschulen plus sowie an den Integrierten Gesamtschulen im Landkreis die integrative Form angeboten. Die Änderung bei der VCR „passt gut in die Schullandschaft“ und sei im Schulentwicklungsplan berücksichtigt, so Ihlenfeld.