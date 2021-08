Die Landesregierung stehe an der Seite der 91 Beschäftigten, die von der Schließung des Real-Markts zum 30. September betroffen sind. Das haben Ministerpräsidentin Dreyer und Arbeitsministerin Bätzing-Lichtenthäler nach den Worten der SPD-Landtagsabgeordneten Giorgina Kazungu-Haß versichert.

„Die Nachricht vom Mittwoch besorgt mich sehr“, heißt es in einer Stellungnahme von Kazungu-Haß. Die Real GmbH hatte erklärt, dass „trotz aller intensiven Bemühungen und Gespräche“ für den Markt in Haßloch kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen habe gefunden werden können. Wegen der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive müsse daher der Markt zum 30. September geschlossen werden.

Kazungu-Haß: Zumindest ein Sozialplan

Noch vor einigen Monaten sei von Real signalisiert worden, dass der Standort Haßloch erhalten bleibe, so Kazungu-Haß. Sie habe sich noch am Mittwoch an Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler gewandt, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Sie seien darüber informiert worden, dass ein Sozialplan ausgehandelt worden sei. Dieser verhindere zumindest, dass die Beschäftigten plötzlich auf der Straße stehen. „Aber neue Arbeitsplätze mitten in einer Pandemie zu suchen, das ist nicht einfach.“ Außerdem sei die Frage, was denn nun mit den Geschäften und der Gastronomie im Einkaufszentrum sei. „Nach wochenlangem Lockdown die nächste Hiobsbotschaft“, so Kazungu-Haß. Das Gebäude selbst müsse eine neue Verwendung finden. Deswegen begrüßt sie auch die Bemühungen der Gemeindeverwaltung in dieser Frage und bietet ihre Hilfe an.

„Wir sind alle erschrocken“, sagt der Vorsitzende des Haßlocher Gewerbevereins, Christian Scheib. Bisher sei man „der Mär aufgesessen“, dass der Haßlocher Markt wegen der Besitzverhältnisse eine Art Sonderstatus habe, der ihn vor einer Schließung bewahre. Die aktuelle Entwicklung sehe der Gewerbeverein mit großer Sorge. „Unsere Gedanken sind vor allem bei den 90 betroffenen Leuten: Da geht es um Existenzen.“

Scheib: Gefahr einer Einöde im Industriegebiet

Für Haßloch und das Industriegebiet sei die Schließung nach dem Lockdown ein weiterer Keulenschlag. Jetzt stelle sich die Frage: Was passiert mit dem Gebäude? Der Real-Markt sei bisher ein Frequenzbringer gewesen. Wenn das wegfalle, bestehe die Gefahr einer „Einöde mit einer potthässlichen Industrieruine“. Für die Geschäfte in der Mall, die es ohnehin schwer hätten, könne es existenzbedrohend werden. Scheib: „Das zieht einen negativen Rattenschwanz hinter sich her.“ Nach seiner Ansicht ist der Eigentümer der Immobilie jetzt zu „maximaler Transparenz“ verpflichtet und muss über seine Pläne informieren. Scheib schlägt einen Runden Tisch vor, an dem Eigentümer, Gemeinde, Kreisverwaltung, Gewerbetreibende und weitere Beteiligte zusammenarbeiten könnten. Der Gewerbeverein sei bereit, die Moderation eines Runden Tisches zu übernehmen. Denkbar sei eine flexible Gestaltung der freiwerdenden Flächen. Grundsätzlich sollte nach Ansicht von Scheib vor dem Hintergrund der neuen Situation über eine verändertes, ganzheitliches Konzept für das Industriegebiet nachgedacht werden. Die einstige Struktur sei überholt, eine Neustrukturierung würde dem Gebiet gut tun, meint er. Für nachhaltige, innovative Ideen sollten jetzt Modelle entwickelt werden.

Keine Stellungnahme zu der Schließung und ihren Folgen wollte der Geschäftsführer des Haßlocher Real-Markts, Werner Maschemer, gegenüber der RHEINPFALZ abgeben. Er werde sich nicht äußern, sagte er am Donnerstag auf Anfrage, und verwies auf die Pressestelle des Unternehmens.