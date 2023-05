Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch keine Entwarnung für die Läden in der Passage des ehemaligen Real-Markts und die Praxen im Medi-Zentrum: Die Brandschutz-Prüfung in den beiden Gebäuden war am gestrigen Dienstag noch nicht abgeschlossen.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und die Real GmbH hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass die Brandschutzauflagen im Gebäude des Ende September geschlossenen Real-Markts