Um für das Problem der Vermüllung des Walds zu sensibilisieren und ein bisschen „aufzuräumen“, veranstalten die Forstämter in Rheinland-Pfalz die Aktion „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“ am 18. September. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises unterstützt die Aktion.

Der Aktionstag ist angehängt an den am gleichen Tag stattfindenden World Cleanup Day, an dem weltweit Menschen in 180 Ländern achtlos weggeworfenen Abfall aufräumen. Möglichst viele Menschen, die an dem Samstag im Wald unterwegs sind, nehmen jeden Müll mit, den sie finden, und werfen ihn bei gekennzeichneten Abgabestellen bei Hütten und Naturfreundehäusern weg.

Der AWB holt den gesammelten Müll an den Abgabestellen in seinem Gebiet ab und entsorgt ihn kostenfrei. Mitmachen kann jeder ohne Anmeldung, in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr. Infos und eine Liste der Sammelstellen gibt es online unter hdn.wald.rlp.de/de/aktionen-projekte/dreck-weg-tag/.

Unter den Teilnehmern werden 50 Bücher „Unser grünes Herz – Geschichten aus den Wäldern der Südlichen Weinstraße“ verlost. Wer gewinnen will, schickt per E-Mail ein „Beweisfoto“, dass er beim Aktionstag geholfen hat, an hdn@wald-rlp.de. Wer kein Buch gewinnt, bekommt einen Schlauchschal „Wald bewegt“ von den Landesforsten.