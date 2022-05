Derzeit sieht es auf vielen Grünflächen in Haßloch gespenstisch aus: Gehölze und Bäume sind von einer silbrigen Hülle überzogen. Schuld ist nicht der Eichenprozessionsspinner, wie besorgte Bürger vermuten, sondern die für Menschen ungefährliche Gespinstmotte.

Bei der Umweltabteilung der Verwaltung fragen derzeit zahlreiche Bürger nach, was es mit den seltsamen Schleiern auf sich hat. „Hier sind Gespinstmotten aktiv, die vor allem Wildgehölze wie Schlehe, Weißdorn oder Pfaffenhütchen befallen“, Landespfleger Hans-Jürgen Bub, Mitarbeiter der Abteilung Bauen und Umwelt. Auch Obstgehölze werden von den Faltern befallen.

Die Gespinstmotten sind kleine helle Falter von etwa einem Zentimeter Länge. Die weißen Flügel sind auffällig schwarz gepunktet. Die Falter legen ihre Eier bereits im Herbst an den Gehölzen ab, die meist gelblichen Raupen fressen dann im Frühjahr das frisch ausgetriebene Laub. Um sich dabei vor ihren Fraßfeinden und Vögeln zu schützen, bilden die etwa zwei Zentimeter großen Raupen ein dichtes Gespinst um sich herum aus. Dieses Phänomen kann man jetzt beobachten.

Ein milder Winter und ein trocken-warmes Frühjahr sind laut Naturschutzbund (Nabu) ideale Voraussetzungen für eine Massenvermehrung von Gespinstmotten. Das massenhafte Auftreten dieser Falter ist ein zyklisches Phänomen und wiederholt sich in diesem Ausmaß alle paar Jahre.

Bäume und Sträucher erholen sich vom Befall

Wenn Ende Mai/Anfang Juni die letzte Raupenphase erreicht ist, steigert sich laut Nabu ihr Appetit noch einmal gewaltig. Die meist gelblichen „Raupen Nimmersatt“ spinnen ganze Sträucher oder Bäume ein und fressen diese komplett kahl. Wenn das schaurig-schöne Naturschauspiel beginnt, wird oft vermutet, dass die Gehölze absterben. Es ist allerdings laut Landespfleger Bub oft nur ein optisches Problem. In der Regel erholen sich die Pflanzen vom Befall der Raupen der Gespinstmotten, da diese bis Ende Juni ihre Entwicklung als Raupe abgeschlossen haben und sich dann verpuppen. Anfang Juli schlüpfen dann die Falter.

Für die Gehölze ist das alles zwar unwillkommener Stress, so der Nabu, aber im Normalfall treiben sie später ein zweites Mal aus. Im Sommer sieht alles wieder weitgehend normal aus. Die Pflanzen können mit diesem zweiten Austrieb, dem sogenannten Johannistrieb, kompensieren, dass der kleine Vielfraß über sie hergefallen ist. Eine Bekämpfung ist daher in der freien Natur nicht erforderlich. Zudem verhindern zahlreiche Fressfeinde wie Vögel und Spinnen eine ungehemmte Vermehrung.

Werden Pflanzen in einem Hausgarten befallen, empfiehlt Bub beim ersten Auftreten eine mechanische Bekämpfung: Die Raupen sollten abgelesen oder mit einem Wasserstrahl abgespritzt werden.

Keine allergischen Reaktionen bekannt

Die verschiedenen an Gehölzen fressenden heimischen Gespinstmotten-Arten sind nach Angaben des Nabu sehr schwer auseinanderzuhalten. Am ehesten gelingt das über die Raupen, denn die meisten Arten haben sich auf bestimmte Bäume und Sträucher spezialisiert.

Für Menschen sind die Gespinstmotten völlig ungefährlich. Die Haßlocher Verwaltung weist darauf hin, dass sie aber nicht selten für Eichenprozessionsspinner gehalten werden. Anders als bei den Brennhaaren dieses Nachtfalter sind heftige allergische Reaktionen auf die Gespinstmotten allerdings nicht bekannt.

Die Raupen des Eichen-Prozessionsspinners finden sich, wie der Name sagt, hauptsächlich an Eichen, gelegentlich aber auch an einigen anderen Baumarten, insbesondere an der Hainbuche. Sie befallen vor allem einzeln stehende Bäume oder solche am Waldrand, besonders an der wärmebegünstigten Südseite. Bei entsprechenden Hinweisen auf Eichenprozessionsspinner prüfen die Mitarbeiter der Umweltabteilung beziehungsweise des Forstes die befallenen Gehölze. Handelt es sich tatsächlich um die Raupen des Eichenprozessionsspinners, werden auf den Einzelfall bezogene Schutzmaßnahmen getroffen.