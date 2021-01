Sitzungen der kommunalen Gremien finden wegen der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen bis vorerst Ende Februar online als Videokonferenzen statt. Erstmals werden Ausschüsse im Januar und Februar auf diese Weise tagen, voraussichtlich auch der Gemeinderat am 24. Februar. Interessierte Bürger können sich einwählen.

Die erste Sitzung in Form einer Videokonferenz ist die des Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschusses am Mittwoch, 20. Januar. Sitzungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Die Einwahl in die Sitzung erfolgt über einen festen Einstiegspunkt. Der jeweilige Link für die Videokonferenz wird stets am Sitzungstag auf der Startseite der Gemeinde-Homepage www.hassloch.de veröffentlicht. Mit Betätigung des Links wird man automatisch der Sitzung hinzugefügt und kann dieser folgen. Interessierte Bürger, die an der Sitzung teilnehmen, werden gebeten, die Mikrofonfunktion während der Sitzung auf „stumm“ zu schalten, um durch Gespräche oder Hintergrundgeräusche den Verlauf der Sitzung nicht zu stören.

Konferenzkamera angeschafft

Persönlich im Ratssaal anwesend sein werden nur der Sitzungsleiter (im Falle des Bauausschusses Bürgermeister Tobias Meyer), der Fachbereichsleiter (hier Wolfgang Jünger) und gegebenenfalls Mitarbeiter der Verwaltung, soweit sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten gebraucht werden. Die Gemeindeverwaltung habe eine Konferenzkamera für etwa 200 Euro angeschafft, die auf den Tisch des Vorsitzenden gerichtet sein soll, erläuterte Pressesprecher Marcel Roßmann. In Haßloch werde bei den Videokonferenzen so verfahren wie in den Gremien der Kreisverwaltung.

Bürger, die keine Möglichkeit haben, sich digital zuzuschalten, können die Sitzung auch Corona-konform in Besprechungszimmer 124 des Rathauses auf einer Leinwand verfolgen. Hierfür wird um vorherige Anmeldung bei Nicole Poth unter 06324/935-268 gebeten, da aufgrund der geltenden Beschränkungen nur eine geringe Zahl an Personen zugelassen werden kann. „Wir bitten daher, wenn möglich, von der Online-Teilnahme Gebrauch zu machen“, so Bürgermeister Tobias Meyer.

Nach dem Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss am 20. Januar folgen als Videokonferenzen der Feld-, Wald- und Umweltschutzausschuss (26. Januar) und der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (27. Januar).

Die Tagesordnung sowie die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten der jeweiligen Sitzung können in der Regel fünf Tage vorher über das Bürgerinformationssystem www.hassloch.de/buergerinfo eingesehen werden.