Auch für Rollstuhlfahrer ist jetzt der Zugang zum Weidenthaler Rathaus möglich. Das teilte Ortsbürgermeister Ralf Kretner (CDU) im Gemeinderat mit.

Die Gemeinde habe eine Rampe angeschafft, die bei Bedarf auf die Zugangstreppe zum Rathaus gelegt werden kann. Wenn ein Rollstuhlfahrer klingle, komme jemand und lege die Rampe auf die Treppe, erklärte Kretner.

Er selbst habe eigens sein Büro in das Erdgeschoss des Gebäudes verlegt, damit auch Rollstuhlfahrer mit Hilfe der Rampe in die Sprechstunden kommen können. Wenn ein Rollstuhlfahrer an einer Sitzung des Gemeinderats teilnehmen möchte, die außerhalb von Pandemiezeiten im ersten Obergeschoß des Gebäudes sind, „dann tragen wir ihn hoch“, so Kretner.