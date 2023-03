Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beseitigung des Wasserschadens am Rathaus infolge eines Rohrbruchs in der Hauptstraße soll laut Gutachten 40.000 Euro kosten. Am Rathaus ist zwar außen so gut wie nichts erkennbar, aber innen sieht es laut Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) „grausam“ aus.

Durch den Wasserrohrbruch Ende März wurde auch jede Menge Sand auf die Hauptstraße und ins Rathaus gespült. Die Mauern müssen getrocknet, Wände saniert und alle Bodenbeläge,