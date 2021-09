Am Weidenthaler Rathaus und an der Holzbrücke hinter dem Rathaus stehen Arbeiten an. Die Holzbrücke, auf der Fußgänger und Radfahrer den Hochspeyerbach überqueren können, soll schon seit längerem saniert werden.

Inzwischen sei die Brücke „mehr als sanierungsbedürftig“, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. So seien die Holzteile fast durchgefault und die Metallteile angerostet.

Brückenträger und –belag sollen komplett erneuert werden. Als Belag sei ein rutschfester Kunststoff vorgesehen, sagte Kretner. Auch Verbindungsteile aus Metall sollen teils erneuert werden. Da das Geländer nicht die vorgeschriebene Höhe von 1,30 Meter habe, werde es erhöht. Insgesamt werden Kosten von knapp 16.000 Euro anfallen. Die Lambrechter Firma Migdal erhielt den Auftrag für die Arbeiten. Auf Nachfrage Matthias Dohns (FWG) konnte Kretner nicht sagen, ob die Firma für die Arbeiten eine Gewährleistung übernimmt.

Neue Fenster für Rathaus

Die Sanierung der Räume im Rathaus, in denen derzeit der Jugendtreff ist, hatte der Rat bereits beschlossen. Der Jugendtreff wird ausziehen, die Räume sollen an ein Geschäft vermietet werden. Nach Angaben Kretners soll ein Teil der Fenster des Rathauses erneuert werden, darunter auch die Fenster des vermieteten Bereichs. Zu den Kosten von rund 76.000 Euro für die Erneuerung der Fenster bekomme die Gemeinde einen Zuschuss von 57.300 Euro vom Landesbetrieb Mobilität. Denn die Erneuerung der Fenster sei eine passive Lärmschutzmaßnahme.