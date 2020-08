Die Volkshochschule Haßloch soll laut Gemeinderat für das kommende Jahr eine Doppelleitung erhalten, um die arbeitsintensive Eingliederung in die Kreisvolkshochschule auf zwei Schultern zu verteilen.

Die Vereinbarung zur Eingliederung der Haßlocher Volkshochschule (VHS) in die Kreisvolkshochschule (KVHS) sieht vor, dass Haßloch ab Januar 2021 einen ehrenamtlichen Leiter hat. Der Leiter wird zwar von der KVHS bestimmt, das Vorschlagsrecht hat aber die Gemeinde. In einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch schlug der Gemeinderat Ernst Lindenschmitt und Isolde Raudszus-Nothdurfter als ehrenamtliche Leiter für das kommende Jahr vor.

Für ein Jahr eine Doppelstelle

Es habe sich gezeigt, dass die Eingliederung der VHS in die Kreisvolkshochschule mit weitaus mehr Arbeit verbunden sei, als erwartet. „Deshalb sollen kommendes Jahr ausnahmsweise zwei ehrenamtliche Leiter ernannt werden“, sagte Johannes Specht, Büroleiter der Gemeindeverwaltung. Dadurch geringen zusätzliche Kosten trage der Landkreis Bad Dürkheim.

Raudszus-Nothdurfter, stellvertretende Vorsitzende des bisherigen Vereins Volkshochschule Haßloch, nominierten die Ratsmitgliedern einstimmig als ehrenamtliche Leiterin der Haßlocher Volkshochschule. Gegen Ernst Lindenschmitt, seit 2018 ehrenamtlicher Geschäftsführer der Haßlocher VHS, votierten sechs Ratsmitglieder der SPD-Fraktion. ann