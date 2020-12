Ob ein Radweg zwischen Lambrecht und Elmstein entlang der L 499 möglich ist, soll nach dem Willen des Elmsteiner Gemeinderats in einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. Die Verbandsgemeindeverwaltung soll sich um Fördermittel bemühen.

Die Ratsmitglieder wollen so eine im Sommer entstandene Initiative von Elmsteiner Bürgern unterstützen, die einen gut ausgebauten Radweg zwischen Lambrecht und Elmstein fordern. Bisher gibt es nur einen Radweg durch den Wald, der in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre angelegt worden ist. Dieser ist aber gleichzeitig ein Forstwirtschaftsweg und deshalb teilweise in einem schlechten Zustand.

Für Radfahrer wurde die Nutzung des Weges im Laufe der Jahre zunehmend schwieriger. Die Verbandsgemeinde hob auf Grund des häufig schlechten Zustands vor einigen Jahren die Auszeichnung des Wegs als Radweg auf, Markierungen und Hinweisschilder wurden teilweise entfernt beziehungsweise nicht mehr erneuert. Damit hat die Verbandsgemeinde auch nicht mehr die Verkehrssicherungspflicht.

L 499 kurvenreich und unübersichtlich

Für Radfahrer gibt es ansonsten nur die L 499, deren Nutzung wiederum gefährlich ist, weil die Strecke kurvenreich und dadurch unübersichtlich ist.

Erich Pojtinger (SPD), der nicht nur Mitglied des Elmsteiner Gemeinderats, sondern auch Beigeordneter der Verbandsgemeinde Lambrecht und als solcher zuständig für den Bereich Bau ist, teilte dem Elmsteiner Rat mit, dass der Bau eines Radwegs pro Meter etwa 200 Euro kosten würde. Man könne davon ausgehen, dass die Verbandsgemeinde einen Zuschuss für 60 bis 70 Prozent der Kosten bekäme.