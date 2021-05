Unterschiedliche Meinungen hatte es darüber gegeben, ob im Wendeplatz in der Straße Am dicken Stein in Lambrecht geparkt werden darf. Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) informierte in einer Sitzung des Stadtrats, dass die Feuerwehr geprüft habe, ob im Wendehammer parkende Fahrzeuge bei einem möglichen Einsatz ein Hindernis wären. Das absolute Halteverbot im Wendehammer soll bestehen bleiben, erklärte Müller. An der Einfahrt zum Wendehammer sollen fünf Parkplätze ausgewiesen werden. Auch werde auf der ortsauswärts führenden, linken Seite der Straße ein absolutes Halteverbot erlassen.