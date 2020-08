Die Stadt Lambrecht soll für das kommende Jahr erneut einen Antrag auf einen Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung der Leichenhalle stellen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Bau- und Stadtkernsanierungsausschusses des Stadtrats in der jüngsten Sitzung aus.

Eine Entscheidung muss der Stadtrat in einer Sitzung in der nächsten Woche treffen. Bereits für das Jahr 2017 hatte die Stadt einen Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung der Leichenhalle beantragt, der aber abgelehnt worden war. Für den damaligen Antrag sei eine Planung erstellt worden, die für den neuen Antrag überarbeitet werden soll, so die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG). Die Überarbeitung sei erforderlich, weil inzwischen einige Arbeiten an der Leichenhalle erledigt worden seien, zudem sollen die Sanierungs- und Umbauarbeiten um einiges reduziert werden.

Keine Dreifachverglasung

„So wie es vorgesehen war, macht es keinen Sinn“, sagte Robert Speiger (CDU). Einig war man sich darüber, dass die von dem Planer vorgesehene Dreifachverglasung nicht erforderlich ist. Auch eine Brüstung, die der Planer an das Gebäude anbauen möchte, lehnt der Rat ab. Nach Angaben Bundenthal-Becks und des Ersten Beigeordneten Günther Semmelsberger (SPD) müssen unter anderem Fenster, Heizung und Türen ausgetauscht werden. Auch sei eine Betonsanierung dringend erforderlich. Erich Schindler (FWG) erinnert daran, dass auch die Kühlung überarbeitet werden muss.

„Wenn die Gemeinde jedes Jahr einige der anstehenden Arbeiten von Lambrechter Handwerkern hätte machen lassen und dafür jeweils einen bestimmten Betrag eingeplant hätte, wäre die Leichenhalle zumindest teilweise schon saniert“, sagte Speiger. Dann müsste der Rat jetzt nicht erneut einen Zuschussantrag stellen.