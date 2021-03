Jeweils einstimmig hat der Gemeinderat die Satzung des Jugendgemeinderats, die Marktsatzung sowie die Gefahrenabwehrverordnung geändert.

Ziel der Änderung der Satzung für den Jugendgemeinderat ist es, das Gremium neu zu gründen. Unter anderem wurde das Wahlalter gesenkt. Kinder und Jugendliche, die in Haßloch wohnen, aber in anderen Orten zur Schule gehen oder eine Ausbildung absolvieren, sollen ebenso eingebunden werden wie Jugendliche, die in Haßloch ausgebildet werden, aber nicht im Großdorf wohnen. Eine weitere Änderung ist, dass die Mitglieder des Gemeinderats den Jugendgemeinderat wählen können, wenn eine öffentliche Wahl mangels einer ausreichenden Anzahl an Kandidaten nicht zustande gekommen ist.

Die Marktsatzung und die Gefahrenabwehrverordnung wurden jeweils überarbeitet, aktualisiert und ergänzt. Darüber war in Ausschüssen ausführlich beraten worden.