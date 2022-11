Ein ungewöhnliches Anliegen hat am Dienstag den Deidesheimer Stadtrat beschäftigt. Es geht um rassistische Äußerungen in der Postfiliale.

Die Postfiliale Deidesheim hat seit 2018 ihr Domizil in der Weinstraße. Betrieben wird sie von Vera Heine, die gemeinsam mit ihrem Mann den Modelleisenbahnladen Moba-tech betreibt. Heine hat das Lädchen in der Weinstraße aufgemacht, weil die Post seinerzeit einen Partner suchte, der seine Dienstleistungen anbietet. Doch niemand hob den Finger. „Wir haben uns dann entschlossen, es auszuprobieren“, erinnert sich Heine. In der Bahnhofstraße, wo der Modelleisenbahnladen ist, war kein Platz, deshalb mietete sie ein kleines Ladenlokal in der Weinstraße an.

Probleme mit Kunden, besonders beim Abholen von Paketen durch beauftragte Dritte, habe es immer mal wieder gegeben, erzählt Heine. Häufiger Grund: Wer für jemanden ein Paket abholt, braucht eine schriftliche Bevollmächtigung und muss seinen Ausweis vorzeigen. Dass der Ärger so mancher Kunden über diese Regelung nun im vergangenen halben Jahr eskaliert ist, hängt damit zusammen, dass Heine eine neue Mitarbeiterin hat. Deren Äußeres lässt darauf schließen, dass ihre Vorfahren nicht aus Deutschland stammen. Die junge Frau habe sich nun schon wiederholt abwertende Bemerkungen anhören müssen, die auf ihr Äußeres abzielten, berichtet Heine. Zuletzt sei die Frau nun dermaßen beleidigt worden, dass sie sich entschlossen habe, etwas zu unternehmen. Heine formulierte einen Text, in dem sie die Deidesheimer bittet, Mitarbeiter der Postfiliale weder zu beschimpfen noch mit rassistischen Äußerungen zu brüskieren.

Dieser Text soll im Amtsblatt veröffentlicht werden, wie Achim Schulze (SPD) im Stadtrat erklärte. „So ein Verhalten geht gar nicht“, kommentierte Stadtbürgermeister Manfred Dörr und erklärte sich solidarisch mit dem Anliegen der Betroffenen.

Achim König (FDP) sah die Sache jedoch anders. Er empfahl der Frau, sich ein dickeres Fell zuzulegen und berichtete, dass er selbst einmal in Berlin in der U-Bahn von einem „Regenbogenmädchen“ dumm angemacht worden sei. Es sei ihm jedoch nicht in den Sinn gekommen, deshalb den Berliner Senat anzurufen.

Von den Zuschauerrängen war ein „unfassbar“ zu hören.