Zwei Randalierer sollen laut einiger Anrufer, die sich bei der Polizei meldeten, in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schmähgasse in Haßloch unterwegs gewesen sein. Wie die Beamten mitteilen, zogen zwei junge Männer durch die Schmähgasse. Die Bilanz: fünf zerbrochene Blumentöpfe. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.