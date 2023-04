Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbekannte haben am Friedelsheimer Bouleplatz randaliert: Bei der Frühjahrsinspektion haben Mitglieder des Bouleclubs festgestellt, dass die 2019 sanierte Sitzbank mutwillig zerstört worden ist.

Man habe in den letzten Jahren immer wieder Beschädigungen feststellen müssen wie beispielsweise Brandspuren an der Tischplatte sowie Schnitzereien an Platte und Bänken, schrieb Helmuth Menig