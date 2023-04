Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommende Woche beginnt im Großdorf das Projekt „barrierefreies Radwegenetz“. Es ist Teil eines touristischen Konzepts für den Kreis Bad Dürkheim und darüber hinaus.

Die Arbeiten an einem barrierefreien Radwegenetz in Haßloch starten am 27. Juni. Die Arbeiten werden sich entlang der L532 sowie der Füllergasse bemerkbar machen, teilt die Verwaltung