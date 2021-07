Die Verbandsgemeinde Lambrecht wird sich an dem vom Landkreis Bad Dürkheim geplanten Radwegekonzept beteiligen, so ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder des Verbandsgemeinderats in einer Sitzung am Montag in Weidenthal.

Die Kreisverwaltung plant die Erstellung eines Radwegekonzepts für das gesamte Gebiet des Landkreises. Ziel ist ein durchgehendes Netz an Radwegen mit Anbindung an die Radwege der umliegenden Kommunen, an die geplanten Radschnellwege sowie an die Metropolregion Rhein-Neckar und nach Kaiserslautern. Geprüft werden sollen unter anderem auch der Ausbau der Radwege in der Verbandsgemeinde Lambrecht und Radwegverbindungen nach Neustadt.

Schwerpunkt in der Verbandsgemeinde werde die Prüfung eines durchgehenden Radwegs von Neustadt nach Johanniskreuz sein, so Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Doch sei es auch möglich, andere Verbindungen für Radfahrer zu prüfen. Dazu könnten noch Vorschläge gemacht werden. Wie hoch der Betrag ist, mit dem sich die Verbandsgemeinde an der Erstellung des Konzepts beteiligen muss, könne man derzeit noch nicht sagen, so Kuhn.