Die Verbandsgemeinde Lambrecht will sich an dem vom Landkreis Bad Dürkheim geplanten Radwegekonzept beteiligen.

Die Kreisverwaltung plant die Erstellung eines Radwegekonzepts für den gesamten Landkreis. Ziel ist ein durchgehendes Netz an Radwegen mit Anbindung an die Radwege der umliegenden Kommunen, an die geplanten Radschnellwege sowie an die Metropolregion Rhein-Neckar und nach Kaiserslautern. Geprüft werden sollen unter anderem auch der Ausbau der Radwege in der Verbandsgemeinde Lambrecht und Radwegeverbindungen nach Neustadt. Die Städte Bad Dürkheim und Grünstadt sowie die Verbandsgemeinde Leiningerland haben bereits Radwegekonzepte, die in das geplante kreisweite Konzept eingebunden werden sollen. Die Verbandsgemeinden Deidesheim, Freinsheim, Lambrecht und Wachenheim sowie die Gemeinde Haßloch sind aufgefordert, sich an dem zu beteiligen. Der Kreis beauftrage ein Planungsbüro und kümmere sich um Zuschüsse, erläuterte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Einbezogen werden sollen auch die Landwirtschaftskammer, der Landesbetrieb Mobilität und die Forstverwaltung. Für die Verbandsgemeinde entstünden Kosten zwischen etwa 2000 und 5000 Euro, so Kuhn. Die Entscheidung über die Teilnahme der VG trifft der Verbandsgemeinderat, der am 12. Juli tagt, der Haupt- und Finanzausschuss hat eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen.