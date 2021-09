Die Arbeiten zum Bau eines Radwegs entlang der Bundesstraße 39 zwischen dem Ortsausgang von Frankeneck und dem Ortseingang von Neidenfels sollen am Montag, 13. September, beginnen, teilte der Neidenfelser Beigeordnete Gerhard Neubert (CDU) in der Ratssitzung am Dienstag mit.

Wie mehrfach berichtet, ist dieser Abschnitt eine der letzten Lücken in einem schon seit langem geplanten durchgehenden Radweg zwischen Neustadt und Kaiserslautern. Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer, der für den Bau des Radwegs zuständig ist, hatte bereits vor einiger Zeit informiert, dass die Fahrbahnbreite am Ortseingang von Neidenfels aus Richtung Neustadt auf 6,50 Meter reduziert werden soll. Die provisorische Verschwenkung am Ortseingang von Neidenfels werde entfernt und durch aufgeklebte Markierungen ersetzt.

Erste Bauvorbereitungen sind in Neidenfels bereits zu sehen, in Höhe des Bahnhofs deponierte der LBM bereits Baumaterialien. Nach Angaben Neuberts werden die Arbeiten in Höhe der Firma Garntec beginnen. Der LBM habe mitgeteilt, dass der Bau des Radwegs bis Mai kommenden Jahres dauern werde. Während der überwiegenden Zeit der Bauarbeiten werde die Straße einseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Für einen befristeten Zeitraum gegen Ende der Bauarbeiten sei eine Vollsperrung erforderlich.