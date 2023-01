Eine Radfahrerin ist am Freitag in Meckenheim gestorben, informiert die Haßlocher Polizei.

Die Frau sei auf der Hauptstraße in Meckenheim unterwegs gewesen. Laut Zeugenaussagen sei sie plötzlich zusammengesackt und auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe. Hierbei bemerkte er, dass die Frau plötzlich nicht mehr atmete. Die Reanimationsmaßnahmen vom Rettungsdienst seien erfolglos geblieben. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.