Eine 42-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag gegen 14.35 Uhr beim Ausfahren von einem Grundstück in der Gerolsheimer Straße in Großkarlbach eine Radfahrerin übersehen. Nach Angaben der Polizei war die 65-Jährige auf dem Radweg unterwegs. Sie stürzte beim Zusammenstoß und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.