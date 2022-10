Die Spielplätze in Friedelsheim sind der jährlichen Überprüfung zufolge bis auf ein paar Kleinigkeiten in gutem Zustand, hat Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG) in der Ratssitzung am Dienstag berichtet. Mit einer Ausnahme.

Auf dem Spielplatz in der Burgunderstraße besteht demnach Handlungsbedarf, da dort die Stufen einer Leiter einen zu großen Abstand aufweisen und Kinder durchrutschen könnten. Daneben müsse die Kommune die Radbahn-Baustelle an der Schafsbrücke sperren. Eigentlich wollten Jugendliche aus dem Haus der Jugend die Bahn erneuern, die Arbeiten kämen derzeit aber nicht voran, weshalb sie unbenutzbar sei.

Nachdem eine andere Firma den Glasfaserausbau übernommen hat, geht es damit laut Fleischer jetzt voran. Sie arbeite sehr gut, habe zunächst jedoch mit den ungeklärten Verhältnissen an den Baustellen zu kämpfen gehabt, da die Vorgängerfirma keine Dokumentationen erstellt habe.

Daneben informierte er, dass das alte Haus in der Bahnhofstraße 12 einer Doppelhaushälfte weichen soll. Den Einvernehmenbeschluss zum Bauantrag vertagte der Rat wegen offener Fragen. Fitz Senk (SPD) lobte Fleischers Eilentscheidung, die Bürgersteige in der Hauptstraße während der immer noch andauernden Bauarbeiten mit erneuern zu lassen.