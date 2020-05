Ob und wann Bürgermeister Lothar Lorch (CDU) seine Tätigkeit im Rathaus wieder aufnimmt, steht noch nicht fest. Lorch befindet sich nach seinem Herzinfarkt nach wie vor im Krankenstand.

Am 11. Dezember 2019 hatte Lothar Lorch, der am 3. Mai 63 Jahre alt geworden ist, einen schweren Herzinfarkt erlitten. An seiner Stelle führt seitdem der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) die Amtsgeschäfte, die der Bürgermeister ruhen lass musste. Für Lorch folgten ein stationärer Aufenthalt und eine Reha-Maßnahme. Inzwischen befindet sich Lorch wieder zu Hause.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ und nach Rücksprache mit dem Bürgermeister teilte der Büroleiter der Gemeindeverwaltung, Johannes Specht, gestern mit, dass sich Lorch nach wie vor im Krankenstand befinde. Der Genesungsprozess dauere weiterhin an. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie komme zu den Folgen des Herzinfarkts hinzu, dass Lorch mit dem Alter von 63 Jahren zur Risikogruppe gehöre. Zur Frage, ob und wann Lorch seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen werde, sagte Specht: „Die Gemeindeverwaltung und der Bürgermeister gehen davon aus, dass sich diese Frage bis zur Sommerpause klären wird.“

Die Amtszeit von Lothar Lorch, der am 16. Juni 2013 für acht Jahre ins Amt des Bürgermeisters gewählt worden ist, läuft im Juni 2021 aus.