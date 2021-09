Obwohl es in diesem Jahr keinen Wurstmarkt gegeben hat, wird an der Tradition festgehalten, an den nächsten vier Wochenenden an der Ungsteiner Römerkelter neuen und „alten“ Wein auszuschenken.

Wie in der Vergangenheit bewirtet Gastronom Christian Keller vom kommenden Freitag bis zum 17. Oktober die Gäste auf dem Gelände des früheren römischen Weinguts.

„Außer montags bin ich täglich von 11 bis 22 Uhr oben an der Kelter und schenke neuen Wein und Weine der Ungsteiner Winzer aus“, sagt Keller, der natürlich auch wieder Pfälzer sowie überregionale Spezialitäten auf seiner Speisekarte hat. Wer sich einen der etwa 200 Plätze unter Einhaltung der 3G-Regeln sichern möchte, um den schönen Blick über Bad Dürkheim, die Rheinebene und den Haardtrand zu genießen, sollte seine Plätze telefonisch reservieren oder einfach auf gut Glück vorbeischauen. Wer an den Wochenenden den Weg zur Kelter findet, kann eine Bilderauswahl der Dürkheimer Künstlerin Mechtilde Gairing bewundern. Am 17. Oktober findet die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst ihren Abschluss.

info

Reservierungshotline:

0152 38773320