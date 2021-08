Ist im Spätmittelalter an der Außenmauer der Christuskirche ein ungetauftes Kind bestattet worden? Darauf lässt der Fund von Knochen eines Säuglings oder kleinen Kindes schließen. Nach damaligem Volksglauben war Menschen, die vor der Taufe gestorben waren, der Eintritt ins Paradies verwehrt.

Eigentlich geht es um eine rein technische Frage, als vor einigen Wochen der Boden vor der östlichen Außenwand der ehemaligen Ulrichkapelle, dem heutigen Turmraum der Christuskirche, aufgegraben wird. Bei den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten soll überprüft werden, inwieweit versickerndes Regenwasser bereits in die Turmaußenwand eingezogen und nach innen gelangt ist, erläutert Architekt Rudi Einholz. Denn durchfeuchtete Steine können im Inneren des Turmraums, dessen Boden tiefer gelegt wird, für Schäden und Ausblühungen sorgen.

Damit eine Vertreterin des Steininstituts aus Mainz die Situation beurteilen kann, wird unmittelbar an der Außenwand eine kleine Grube ausgehoben. Aber schon in einer Tiefe von 60 Zentimetern stoßen die Mitarbeiter auf Knochen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem kleinen Kind oder einem Säugling stammen. Unter anderem sind Teile eines Schädels und von Rippen erkennbar. Schnell ist klar, dass es sich um einen archäologischen Fund handeln muss. Die zuständige Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Speyer wird verständigt, ein Grabungstechniker kommt nach Haßloch, um die Entdeckung zu beurteilen – und um die gefundenen Knochen mitzunehmen.

Heimlich ausgehobene Gruben

Wie ist dieser Fund an der Außenmauer des Chorraums der um das Jahr 1350 entstandenen Ulrichkapelle zu erklären? Für Haro Schreiner, Vorsitzender der Turm-Initiative, spricht vieles dafür, dass es sich um die sterblichen Überreste eines sogenannten „Traufkindes“ handelt. Im Mittelalter war es Volksglaube, dass Kinder, die vor der Taufe gestorben waren, niemals ins Paradies kommen könnten. Getauft werden konnten nur lebende Menschen, Ungetaufte durften nicht in der geweihten Erde des Friedhofs begraben werden. Tot geborene Säuglinge und ungetaufte Kinder wurden deshalb häufig nahe an der Kirchenmauer, direkt unterhalb der Traufe, in nachts heimlich ausgehobene Gruben gelegt. Der Gedanke dahinter: Das von der Traufe des Kirchendachs herabfallende Regenwasser sollte die Kinder gewissermaßen nachträglich taufen. Diese „Traufkinder“ sollten also nach dem Volksglauben nicht in der Hölle landen, sondern „wenigstens einen Zipfel des Himmels sehen“, so Schreiner. Diese Praxis war nach seinen Recherchen damals allen bekannt und wurde von der Kirche – wenn auch nicht offiziell – geduldet.

David Hissnauer, Gebietsreferent Pfalz der GDKE-Außenstelle Speyer, kennt diesen Volksglauben zwar, kann aber noch nicht bestätigen, dass es sich bei dem Fund an der Christuskirche tatsächlich um Knochen eines „Traufkinds“ handelt: „Wissenschaftlich fehlen uns dafür noch Anhaltspunkte“, sagt der Archäologe im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir können nichts ausschließen“, sagt er. Aber für ihn ist es noch zu früh, Schlüsse aus dem Fund zu ziehen. Vorher müssen sich Spezialisten der GDKE damit beschäftigen. Eine Altersbestimmung ist nicht einfach, erklärt er. Archäologen seien dabei auch auf „Beifunde“ in Gräbern angewiesen, die aber in Haßloch nicht in der Erde lagen. „Die Erhaltung von Knochen ist von der Erde abhängig, in der sie gelegen haben. Es gibt jahrhundertealte Skelette, die besser erhalten sind als solche, die nach nur 50 Jahren gefunden werden.“

Knochen eines kleines Kindes

Klar ist für ihn dem ersten Augenschein nach, dass es sich wegen der filigranen Skelett-Teile um Knochen eines kleinen Kindes handelt. Aufschluss darüber und zu der Frage, ob es sich um Knochen nur eines Menschen oder vielleicht von mehreren handelt, soll nach Worten von Hissnauer die Untersuchung durch einen Archäologen mit anthropologischer Ausbildung geben. Das soll in den nächsten Wochen geschehen.

Grundsätzlich ist es nach den Worten von Hissnauer nicht ungewöhnlich, im Umfeld von Kirchen auf Knochenfunde zu stoßen. In vergangenen Jahrhunderten sei es üblich gewesen, im direkten Umfeld von Kirchen Friedhöfe anzulegen. Fälle wie in Haßloch gebe es immer wieder.

„Ein bisschen unglücklich“, merkt er an, sei im Falle Haßlochs gewesen, dass die GDKE nicht sofort eingebunden gewesen sei, als die Funde gemacht wurden. Mit den Verantwortlichen der Turmraum-Sanierung sei nun abgesprochen worden, dass Grabungen künftig nur in Anwesenheit eines Vertreters der GDKE stattfinden. Die Behörde selbst plane keine weiteren Grabungen.