Etwas kühler hätten es sich die Betreiber der Ausschankstellen beim Fest „Rund um die Quetsch“ in Weisenheim am Sand gewünscht. Viele Besucher kamen in Reisebussen.

Gemütlich sitzen die Besucher auf Stühlen und Bänken am Ausschank des Weinkellers Bibinger am Rand des Weisenheimer Ludwighains. Hier ist es schattig und ein leichtes Lüftchen